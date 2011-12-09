巴基斯坦军方认为北约空袭早有预谋--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡12月9日电---媒体周五报导称，巴基斯坦少将纳迪姆（Ashfaq Nadeem）称，北约上月空袭巴方边检哨所是早有预谋的。该言论可能加剧巴美紧张局势。
报导称，纳迪姆表示，巴基斯坦将在边境部署防空系统，防范再次发生类似袭击活动。上月北约空袭事件导致24名巴基斯坦军人丧生。
报导指出，纳迪姆周四在参议院国防委员会发表了上述言论。路透当前尚未联系到军方官员证实上述言论。
《每日时报》（Daily Times）称，纳迪姆将该袭击描述为一场阴谋；其他报章引述他的话称，这是一场针对巴基斯坦“早已计划好的阴谋”。
Express Tribune援引纳迪姆的话报导称，“我们可以预期，还会有更多来自我们认为是盟友方面的袭击。”
美国和巴基斯坦对空袭的经过各执一词。巴方称袭击是无端挑衅，有官员认为是蓄意侵略；美国则否认这些说法。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。