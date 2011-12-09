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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 13:49 BJT

《外汇动态》欧元/美元持稳,下档停止单挂在1.3250美元--交易员

0533GMT--欧元兑美元的买单挂在1.3300美元,料为下一道支撑位;东京数位交易员表示,在1.3250美元附近发现停止单,上档停止单挂在1.3400美元上方.

欧元兑美元EUR=升离盘中低位1.3310美元后,最新持平於1.3332美元.

澳元兑美元AUD=D4亦回升至55日移动均线切入位1.0111美元上方,最新报1.0121美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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