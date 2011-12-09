〔新闻稿〕中国1-11月固定资产投资(不含农户)同比增长24.5%--国家统计局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(以下是中国国家统计局周五公布的"2011年1-11月份固定资产投资主要情况"全文.)
2011年1-11月份，固定资产投资（不含农户）269452亿元，同比增长24.5%，增速较1-10月回落0.4个百分点，其中，11月当月增长21.2%。从环比看，11月份固定资产投资（不含农户）下降0.19%。
分产业看，1-11月份，第一产业投资6256亿元，同比增长28.8%；第二产业投资118054亿元，增长27%；第三产业投资145142亿元，增长22.4%。1-11月份，工业投资115046亿元，增长26.8%；其中，采矿业投资9945亿元，增长19.4%；制造业投资92239亿元，增长31.5%；电力、燃气及水的生产和供应业投资12861亿元，增长4.4%。
分地区看，1-11月份，东部地区投资增长21.7%，中部地区投资增长28.9%，西部地区投资增长29.2%。
分登记注册类型看，1-11月份，内资企业投资251273亿元，同比增长25.4%；港澳台商投资8371亿元，增长20.7%；外商投资8553亿元，增长13.1%。
从项目隶属关系看，1-11月份，中央项目投资16211亿元，同比下降8.5%；地方项目投资253241亿元，增长27.5%。
从施工和新开工项目情况看，1-11月份，施工项目计划总投资609910亿元，同比增长19.5%；新开工项目计划总投资223005亿元，同比增长24%。
从到位资金情况看，1-11月份，到位资金302618亿元，同比增长22.7%。其中，国家预算内资金增长12.4%，国内贷款增长5.9%，自筹资金增长29.7%，利用外资增长10.2%，其他资金增长15.5%。
1-11月，全国房地产开发投资55483亿元，同比增长29.9%，其中11月当月增长20.1%。住宅投资39857亿元，增长32.8%。全国商品房销售面积89594万平方米，增长8.5%，其中11月当月下降1.7%。住宅销售面积79639万平方米，增长7.5%。全国商品房销售额49047亿元，增长16.0%，其中11月当月下降1.2%。房地产开发企业本年资金来源75208亿元，增长19.0%。11月份，全国房地产开发景气指数为99.87。(完)
更多细节,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn)
--整理 宿泱韫; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。