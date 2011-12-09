〔新闻稿〕中国11月份规模以上工业增加值同比实际增长12.4%--统计局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(以下为中国国家统计局周五公布的2011年11月份规模以上工业生产运行情况新闻稿全文)
2011年11月份，规模以上工业增加值同比实际增长12.4%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比10月份回落0.8个百分点。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长14.0%，比1-10月份回落0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值增长0.91%。
分经济类型看，11月份，国有及国有控股企业增加值同比增长7.8%，集体企业增长6.8%，股份制企业增长14.4%，外商及港澳台商投资企业增长8.4%。
分轻重工业看，11月份，重工业增加值增长12.4%，轻工业增长12.4%。
分行业看，11月份，39个大类行业增加值全部保持同比增长。其中，纺织业增长10.1%，化学原料及化学制品制造业增长14.5%，非金属矿物制品业增长16.8%，黑色金属冶炼及压延加工业增长9.7%，通用设备制造业增长14.2%，交通运输设备制造业增长11.4%，电气机械及器材制造业增长11.6%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长13.4%，电力、热力的生产和供应业增长7.6%。
分地区看，11月份，东部地区增加值同比增长9.6%，比10月份回落1个百分点；中部地区增长17.6%，比10月份回落0.2个百分点；西部地区增长16.0%，比10月份回落0.3个百分点。
分产品看，11月份，468种产品中有339种产品同比增长。其中，发电量3713亿千瓦时，日平均发电量124亿千瓦时，增长8.5%；钢材7010万吨，日平均产量234万吨，增长7.8%.
水泥18806万吨，日平均产量627万吨，增长11.2%；原油加工量3787万吨，日平均产量126万吨，增长3.2%；十种有色金属284万吨，日平均产量9.5万吨，增长8.2%；乙烯132万吨，日平均产量4.4万吨，增长1.9%；汽车179.3万辆，日平均产量6.0万辆，下降1.3%；轿车98.3万辆，日平均产量3.3万辆，下降0.8%。
11月份，工业企业产品销售率为97.5%，比上年同月下降0.2个百分点。工业企业实现出口交货值8836亿元，同比名义增长10.1%。(完)
欲了解更多详情,请点选中国国家统计局(www.stats.gov.cn)
--整理 沈燕
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。