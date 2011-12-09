〔新闻稿〕中国11月份规模以上工业增加值同比实际增长12.4%--统计局

(以下为中国国家统计局周五公布的2011年11月份规模以上工业生产运行情况新闻稿全文)

2011年11月份，规模以上工业增加值同比实际增长12.4%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比10月份回落0.8个百分点。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长14.0%，比1-10月份回落0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值增长0.91%。

分经济类型看，11月份，国有及国有控股企业增加值同比增长7.8%，集体企业增长6.8%，股份制企业增长14.4%，外商及港澳台商投资企业增长8.4%。

分轻重工业看，11月份，重工业增加值增长12.4%，轻工业增长12.4%。

分行业看，11月份，39个大类行业增加值全部保持同比增长。其中，纺织业增长10.1%，化学原料及化学制品制造业增长14.5%，非金属矿物制品业增长16.8%，黑色金属冶炼及压延加工业增长9.7%，通用设备制造业增长14.2%，交通运输设备制造业增长11.4%，电气机械及器材制造业增长11.6%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长13.4%，电力、热力的生产和供应业增长7.6%。

分地区看，11月份，东部地区增加值同比增长9.6%，比10月份回落1个百分点；中部地区增长17.6%，比10月份回落0.2个百分点；西部地区增长16.0%，比10月份回落0.3个百分点。

分产品看，11月份，468种产品中有339种产品同比增长。其中，发电量3713亿千瓦时，日平均发电量124亿千瓦时，增长8.5%；钢材7010万吨，日平均产量234万吨，增长7.8%.

水泥18806万吨，日平均产量627万吨，增长11.2%；原油加工量3787万吨，日平均产量126万吨，增长3.2%；十种有色金属284万吨，日平均产量9.5万吨，增长8.2%；乙烯132万吨，日平均产量4.4万吨，增长1.9%；汽车179.3万辆，日平均产量6.0万辆，下降1.3%；轿车98.3万辆，日平均产量3.3万辆，下降0.8%。

11月份，工业企业产品销售率为97.5%，比上年同月下降0.2个百分点。工业企业实现出口交货值8836亿元，同比名义增长10.1%。(完)

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