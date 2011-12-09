〔新闻稿〕中国11月社会消费品零售总额同比名义增长17.3%--国家统计局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(以下是中国国家统计局最新公布的"2011年11月份消费品市场情况"全文)
2011年11月份，社会消费品零售总额16129亿元，同比名义增长17.3%（扣除价格因素实际增长12.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额7745亿元，增长21.5%。1-11月份，社会消费品零售总额163486亿元，同比名义增长17%（扣除价格因素实际增长11.4%）。从环比看，11月份社会消费品零售总额增长1.27%。
按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额13969亿元，同比增长17.3%；乡村消费品零售额2160亿元，增长17.2%。
按消费形态分，11月份，餐饮收入1865亿元，同比增长17.7%；商品零售14264亿元，增长17.2%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额7138亿元，增长21.4%。(完)
更多细节,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。