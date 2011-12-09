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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 13:56 BJT

〔新闻稿〕中国11月社会消费品零售总额同比名义增长17.3%--国家统计局

(以下是中国国家统计局最新公布的"2011年11月份消费品市场情况"全文)

　2011年11月份，社会消费品零售总额16129亿元，同比名义增长17.3%（扣除价格因素实际增长12.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额7745亿元，增长21.5%。1-11月份，社会消费品零售总额163486亿元，同比名义增长17%（扣除价格因素实际增长11.4%）。从环比看，11月份社会消费品零售总额增长1.27%。

按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额13969亿元，同比增长17.3%；乡村消费品零售额2160亿元，增长17.2%。

按消费形态分，11月份，餐饮收入1865亿元，同比增长17.7%；商品零售14264亿元，增长17.2%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额7138亿元，增长21.4%。(完)

更多细节,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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