战争阴霾笼罩伊朗,民众恐慌不安

(本文由路透中文网编译提供)

路透德黑兰12月8日电---可能遭受军事打击的阴霾笼罩伊朗，搅乱了许多人平静的生活，令他们陷入挣扎和恐慌。

与许多伊朗人一样，索菲（Maryam Sofi）认为西方和伊朗陷入了一场危险的游戏。索菲现年42岁，在大学任教，是两个孩子的母亲，她说：“我觉得当前没法知道战争是否会爆发，但我为我的家庭和祖国感到担心。”

“我夜里常常无法入睡，在想如果以色列和美国攻打伊朗，将会带来怎样的破坏和流血场面。”

美国和以色列怀疑伊朗试图制造核武器，称若外交途径无法解决伊朗核问题，不排除对其核设施进行军事打击的可能。

美国总统奥巴马周四表示，美国正考虑伊朗问题的所有可能，并将与盟友一道阻止伊朗获得核武器。

在德黑兰一处繁忙集市里，卖坚果的阿里（Ali）用高过铜匠铺叮当声的嗓门鼓励顾客购买并囤积他的商品，他说：“快来买并存起来！战争就要来了！”

国际原子能机构一份报告暗示伊朗正试图制造核武器，引发西方对该国的新制裁。制裁举措激起伊朗学生冲击英国在德黑兰两处外交驻地，导致伊朗与西方国家关系更为紧张。

英国已关闭驻伊使馆，法国、德国、意大利和荷兰也都召回他们的大使。外交人员的撤离，令德黑兰陷入自1980年代与伊拉克的战争爆发以来从未有过的紧张气氛。

一位名叫米娜（Mina）的教师说：“外国人纷纷离开伊朗……这不明显表明他们想攻打伊朗吗？”

现年59岁的Jane Heshmatzadeh是众多嫁给伊朗人的西方女子之一，她来自瑞典，自从与一位伊朗商人结婚後，已在伊朗生活21年，对攻击的担忧和对伊朗的忠诚令她痛苦不堪。“我的家在这里，把一切抛诸脑後就离开并不容易。”

伊朗人纷纷猜测，若战争爆发将是什麽情况，这更增添了他们的恐惧。

现年82岁的法尔扎内（Zahra Farzaneh）的儿子居住在美国，他说：“如果战争爆发……我们会被困在国内……边境将会封锁，那我到死都不能再看到孙子了。”

伊朗已警告以色列和美国，若他们发动军事打击，伊朗将强硬还击。

伊朗国内对战争的担忧情绪，从德黑兰巨大的硬通货需求也可见一斑。

德黑兰南部热闹街市的货币交易商哈米德（Hamid）称：“人们尽可能兑换任何资产，有人变卖珠宝，有人从银行提现，也有人抛售股票，然後兑换美元。”（完）