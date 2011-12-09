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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 14:14 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌1.5%,市场对欧债危机持谨慎态度

路透东京12月9日电---日本股市日经指数周五收跌,并下探位於25日移动均线切入位处的关键支撑位;因欧洲领袖同意进行财政整合的消息,未能提振投资者对欧元区债务危机获得解决的信心.

日经指数.N225收跌1.5%至8,536.46点.东证股价指数.TOPX收低0.9%至738.12点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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