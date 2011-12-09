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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 14:15 BJT

〔韩国股市〕收挫近2%,欧洲央行举措未能缓解欧债忧虑

路透首尔12月9日电---韩国股市周五收跌,此前欧洲央行的放松措施未涉及公债购买承诺,难以缓解投资者对欧元区债务危机的忧虑.

券商股领跌,三星证券(016360.KS)收低3.54%,未来资产证券037620.KS下挫5.05%.

韩国综合股价指数.KS11收低1.97%,报1,874.75点.(完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

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