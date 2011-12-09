〔中国房地产〕前11个月投资及新开工连四月放缓,明年大幅下滑成隐忧(更新版)

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* 11个月投资及新开工增速连续第四个月放缓

* 销售持续低迷

* 明年投资大幅下滑成隐忧

路透北京12月9日电---中国前11个月房地产投资及新开工增速均出现连续第四个月放缓,而销售持续低迷.在开发商资金紧张,库存处於高位,销售短期难以好转的影响下,明年有可能出现地产投资大幅下滑.

中国国家统计局周五公布,1-11月全国房地产开发投资55,483亿元人民币,同比增长29.9%,较前10月31.1%放缓,为8月以来连续第四个月增速放缓;同期房屋新开工面积同比增长20.5%,较此前21.7%下降.

同时,楼市观望情绪浓重,销售依旧不景气.1-11月商品房销售面积同比增长8.5%,其中11月当月下降1.7%;商品房销售额增长16.0%,其中11月当月下降1.2%.

"1-11月房地产投资的下滑对中国整体投资下拉的影响比较大,明年房地产投资可能会出现突然大幅下滑,"银河证券宏观经济分析师张新法表示.

统计局数字显示,1-11月中国固定资产投资同比增长24.5%,增速较1-10月回落0.4个百分点.从环比看,11月份固定资产投资下降0.19%.房地产投资占整个固定资产比例达约20%.

渣打银行高级经济学家王志浩亦指出,由於房地产方面的政策似乎没有变化,因此该行业在明年第一季很可能出现硬着陆.

中国政府今年以来实施的房地产调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.国家统计局数据显示,10月已有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低,显示房价拐点初现.

** 明年大幅下滑成隐忧 **

在房地产调控不放松的预期下,楼市的不景气已令开发商放缓开发步伐,减少拿地.分析师及专家指出,明年房地产投资有出现大幅下滑的可能,或将殃及中国经济.

"经济硬着陆还不至于,还不用担心.不过会担心明年的房地产方面,投资是不是会大幅下降,"工银瑞信首席经济学家陈超表示.

目前来自官方的表态显示楼市调控没有任何松动的可能.人民日报周五刊登署名文章指出,虽然房地产调控成效初显,但目前调控正处在关键时期,成果仍不稳固,所以应坚持调控不动摇.[ID:nCN1273404]

中国社会科学院周五发布住房绿皮书亦称,预计2012年中国楼市趋於软着陆,其中商品房投资将逐月回落,但保障房投资稳定增长;住房销售将总体下滑,但下降速度不快.[ID:nCN1274118]

"(2012年)要防止房地产投资的大幅下滑,这一点也是值得重视的,要选择适度延缓投资,"中国社科院财贸所城市与房地产经济委员会主任倪鹏飞表示.(完)

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