〔中国债市〕人民币利率互换略跌,政策放松预期下後市料震荡下行

路透上海12月9日电---中国人民币利率互换(IRS)周五报价略跌,但市场成交整体仍然比较平淡.今日公布的宏观数据显示,中国经济增速和通胀都呈现回落趋势,政策松动已成市场共识,预计IRS後市将继续震荡下行.

北京一位银行交易员称,数据都比较符合预期,因此对市场的影响不是很大."不过要判断後市的话,我觉得还是下行的概率更大一些."

他表示,市场将在预期政策进一步放松和央行出台实质举措之间不断平衡.

中国11月工业生产同比增速创下逾两年低点,加上扣除物价因素後的消费增长亦难乐观,显示实体经济仍处於逐步放缓轨道当中,"硬着陆"可能性虽不大,但宏观政策放松的要求正进一步加强.[ID:nCN1274696]

国家统计局稍早还公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%,低於路透调查中值4.4%.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%,亦低於路透调查中值3.3%,环比则下降0.7%.[ID:nCN1273768]

中国央行自周一起实施下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.0233/3.1650 2.7150/2.8064 2.7400/2.8329 2.8686/2.9657 2.8140/3.0940

周四 2.9767/3.1050 2.6979/2.7936 2.7471/2.8414 2.8729/2.9700 2.7940/3.1260

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变动 +0.0466/+0.0600 +0.0171/+0.0128 -0.0071/-0.0085 -0.0043/-0.0043 +0.0200/-0.0320

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,294.69亿元人民币,较9月的2,853.31亿元减逾五成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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