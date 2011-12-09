〔中国汽车〕促销助11月乘用车销量环比大增,但高基数令同比增幅黯淡(更新版)

(新增细节和评论)

* 中国11月乘用车销量同比仅增0.29%,因基数较高

* 促销手段助销量环比大增

* 前11月乘用车销售1,310.36万辆,同比增长5.26%

路透北京12月9日电---中国11月乘用车销量同比增速降至半年来低位.年底促销虽然刺激销量环比大幅增长,但去年车市刺激政策取消之前所创出的同期销量基数较高,令今年年底的成绩显得黯淡无光.

中国汽车工业协会周五公布,11月共销售乘用车134.37万辆,同比增长0.29%,为今年5月销量环比小幅下滑之後的最低水平,11月环比则大幅增长10.07%.

莫尼塔投资研究报告称,"由於去年同期受到汽车消费优惠政策结束的影响销量很高,今年年底旺季的同比销量增速面临压力."

1-11月乘用车销售1,310.36万辆,同比增长5.26%.

莫尼塔投资认为,11月销售结构上仍然是欧美品牌的库存压力最小,有日系车厂认为短期价格促销的确起到了一些效果,而新节能车政策的效果则低於车厂之前预期.

中汽协提供的数据显示,11月乘用车自主品牌共销售57.07万辆,环比增长14.47%,同比下降6.30%;占有率比上月增长1.63个百分点,比上年同期下降2.99个百分点.

日系、德系、美系、韩系和法系乘用车分别销售26.62万辆、21.21万辆、14.72万辆、11.08万辆和3.67万辆,分别占乘用车销售总量的19.81%、15.79%、10.96%、8.24%和2.73%.

11月,销量排名前十位的轿车品牌依次是:朗逸、凯越、赛欧、夏利、科鲁兹、宝来、捷达、波罗、卡罗拉和福克斯.

当月销量排名前十位的轿车生产企业依次为:上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产、北京现代、吉利、奇瑞、一汽丰田、长安福特和神龙.

中汽协数据并显示,从整体汽车工业来看,11月汽车产销169.50万辆和165.60万辆,环比增长7.95%和8.60%;1-11月汽车产销1,672.83万辆和1,681.56万辆,同比增长2.00%和2.56%.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2011年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月

0.29% 1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% 16.17% 18.6% (完)