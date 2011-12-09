印度一家医院起火,至少40人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里12月9日电---印度官员称，该国东部城市加尔各答一家医院周五起火，造成至少40人死亡，多数为病人。

火势仍未得到控制，印度当局称不清楚是否仍有人身陷火中。

当地电视频道画面显示，浓烟从这家楼高七层的医院冒出，病人被用担架抬出，病人亲属在院外焦急地等待着。

西孟加拉邦首席部长Mamata Banerjee说：“我还不知道伤亡的具体情况，但受影响人员很多。我们已经转移了至少40具尸体。”

官员称，20多辆消防车被用於灭火和疏散工作，但浓烟阻碍了救援工作。

西孟加拉邦城市发展部长Firhad Hakim告诉记者：“医院的情况是，梯子和消防队都无法接近……所以救援工作有些延误，而这期间浓烟又往上蹿升。”

印度当局认为，起火时间是周五稍早，源於地下室储存的氧气瓶等可燃物。（完）