〔表格〕外资在韩国股市卖超4,312亿韩元,上日为买超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月9日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超4,312亿韩元,上日修正後为买超2,034亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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12月 9日 -431.2 21.7 578.4
12月 8日 203.4 -41.5 -24.9
12月 7日 -25.6 332.0 -288.3
12月 6日 -151.2 271.8 -127.4
12月 5日 -65.2 95.1 -39.7
12月 2日 -102.2 586.9 -495.5
12月 1日 633.6 1,096.5 -1,680.9
11月30日 395.1 167.0 -638.9
11月29日 414.7 246.5 -956.0
11月28日 -193.5 377.9 -370.3
11月25日 -353.4 289.5 36.0
11月24日 -270.6 362.5 -53.5
11月23日 -420.0 -2.6 372.1
11月22日 -321.6 137.7 177.0
11月21日 -287.9 9.9 249.7
11月18日 -404.2 -187.1 622.9
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本月以来 266.0 2,362.3 -2,078.3
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今年以来 -7,362.9 11,254.9 -2,063.7
-------------------------------------------------(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。