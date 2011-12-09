国泰航空飞机上海冒烟,疏散人员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海12月9日电---香港国泰航空(0293.HK)称，该公司一架飞机周五于上海起飞前，发现舱内冒烟，约370名乘客和机组人员被疏散。
该公司称，少数人员在通过紧急通道逃生时受轻伤。该飞机为波音747，事发前在上海浦东国际机场准备飞往香港。
该公司表示，正在对本次事件展开调查。
国泰航空净利润排名世界第二，通常被认为是全球最受欢迎的航空公司之一。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。