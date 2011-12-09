日本东京电力放弃向海中排放污水计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月9日电---日本东京电力(9501.T)周五表示，由於渔业团体强烈抗议，东电已放弃向海中排放经处理放射性污水的计划。
东电周四曾称，因储水空间不足，考虑向海中排放一些处理过的放射性污水。
这招致日本渔业团体强烈反对。“处理过”只意味着放射性物质大幅减少，并非完全消除。
东电发言人称：“我们周四与渔业合作社联合会进行了商谈，且水产厅反对（向海中排放污水），因此我们决定不采纳这个计划。”
东电总经理Junichi Matsumoto周五告诉记者，东电将尽力建造更多水槽，并将更多处理过的污水再循环，用作冷却。
东电预计福岛第一核电站每天的污水储存量增加200-500吨左右，到明年将达到其储存容量上限约15.5万吨。
东电为了给高放射性污水腾出空间，4月时曾排放逾1万吨低放射性污水，招致韩国和中国等邻国的严厉谴责。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。