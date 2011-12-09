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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 15:45 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶大跌3.6%,受累于欧元区债务忧虑

路透东京12月9日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五盘中大跌3.6%,欧元区债务危机的不确定性推低股市、油价和其他大宗商品,据称也正促使投资者轧平多仓.

TOCOM指标期胶5月<0#JRU:>结算价跌10.1日圆,或3.5%,至280.9日圆,接近日低280.6日圆.

上海期胶主力5月合约SNRK2下跌2%,收报每吨26,085元人民币,成交858,258口.

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