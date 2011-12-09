〔日本债市〕公债价格上涨,因对欧盟峰会解决债务危机的希望减退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 10年期日债收益率跌至两周低位,因欧盟峰会令市场失望
* 风险资产下跌提振日债需求
* 随着10年期日债收益率逼近1%,买盘放缓--分析师
路透东京12月9日电---周五日本公债价格上涨,且指标收益率触及两周低位,因对於欧盟峰会将在遏制欧债危机方面取得实质进展的希望暗淡,打压股市并提振日债避险买需.
日债涨势与其他政府公债走势相符.此前欧洲央行(ECB)一如预期下调利率,但未推出诸如扩大公债购买量等其他措施.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。