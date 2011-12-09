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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 15:49 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,因对欧盟峰会解决债务危机的希望减退

* 10年期日债收益率跌至两周低位,因欧盟峰会令市场失望

* 风险资产下跌提振日债需求

* 随着10年期日债收益率逼近1%,买盘放缓--分析师

路透东京12月9日电---周五日本公债价格上涨,且指标收益率触及两周低位,因对於欧盟峰会将在遏制欧债危机方面取得实质进展的希望暗淡,打压股市并提振日债避险买需.

日债涨势与其他政府公债走势相符.此前欧洲央行(ECB)一如预期下调利率,但未推出诸如扩大公债购买量等其他措施.

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