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市场报道 | 2011年 12月 9日 星期五 16:04 BJT

《外汇动态》欧元/美元期权隐含波动率上涨

0749GMT---欧元/美元期权波动率上涨,因现汇跌回1.3300美元下方,市场紧张等待欧盟峰会结果.

一个月期欧元期权波动率EUR1MO=目前约在14.80%,周四报14.00%.风险逆转指标(RR)偏向下档,一个月期/delta值0.25的欧元/美元RR报2.65%,暗示市场偏好欧元卖权,周四报2.25%.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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