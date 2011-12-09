《外汇动态》欧元/美元期权隐含波动率上涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0749GMT---欧元/美元期权波动率上涨,因现汇跌回1.3300美元下方,市场紧张等待欧盟峰会结果.
一个月期欧元期权波动率EUR1MO=目前约在14.80%,周四报14.00%.风险逆转指标(RR)偏向下档,一个月期/delta值0.25的欧元/美元RR报2.65%,暗示市场偏好欧元卖权,周四报2.25%.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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