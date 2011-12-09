更正:〔路透基点〕MSPEA用於收购兴中控股多数股权的贷款细节出炉

(更正:因原文有误,内文第三段应为"并购贷款规模为2.4亿美元",非"2.5亿美元")

路透香港12月9日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,Morgan Stanley Private Equity Asia(MSPEA)用於收购中国包装公司兴中控股多数股权的并购贷款有更多细节出炉.兴中控股是一家生产欧莱雅及资生堂化妆品外包装的私营企业.

该交易将设立一个特殊目的工具(SPV).据两名消息人士称,交易完成後,MSPEA将拥有这个SPV 82%的股权,其余12%将由兴中控股现任首席执行官Jeff Chen持有.

并购贷款规模为2.4亿美元.而非先前报导的2.6亿美元.

消息人士称,贷款分为2.3亿美元分期还款A部分和1,000万美元循环信用B部分,期限为五年,约可支付半数收购金额.其中A部分平均年限约为3.9年,从2012年9月开始还款.

该贷款利率是基於负债与折旧息税前利率的比率来确定,按照3.75倍的负债与折旧息税前利率比计算,起始利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码385个基点.

基於四年的综合平均年限,提供6,000万美元或更高贷款的银行,将可得到含全部费用在内约484个基点的价码,提供3,500万-5,900万贷款的银行可得到约448个基点的价码.(完)