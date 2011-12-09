更正:〔路透基点〕MSPEA用於收购兴中控股多数股权的贷款细节出炉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:因原文有误,内文第三段应为"并购贷款规模为2.4亿美元",非"2.5亿美元")
路透香港12月9日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,Morgan Stanley Private Equity Asia(MSPEA)用於收购中国包装公司兴中控股多数股权的并购贷款有更多细节出炉.兴中控股是一家生产欧莱雅及资生堂化妆品外包装的私营企业.
该交易将设立一个特殊目的工具(SPV).据两名消息人士称,交易完成後,MSPEA将拥有这个SPV 82%的股权,其余12%将由兴中控股现任首席执行官Jeff Chen持有.
并购贷款规模为2.4亿美元.而非先前报导的2.6亿美元.
消息人士称,贷款分为2.3亿美元分期还款A部分和1,000万美元循环信用B部分,期限为五年,约可支付半数收购金额.其中A部分平均年限约为3.9年,从2012年9月开始还款.
该贷款利率是基於负债与折旧息税前利率的比率来确定,按照3.75倍的负债与折旧息税前利率比计算,起始利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码385个基点.
基於四年的综合平均年限,提供6,000万美元或更高贷款的银行,将可得到含全部费用在内约484个基点的价码,提供3,500万-5,900万贷款的银行可得到约448个基点的价码.(完)
--编译 程琳;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。