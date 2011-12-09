〔中国债市〕交易所信用债稳中有涨,但年底临近料买兴将渐趋减弱

路透上海12月9日电---中国证券交易所市场信用债本周走势仍偏强,存准率下调令机构买兴不坠,但预计随着年底的临近,买盘势必日渐势微,收益率有望步入窄幅波动的平稳格局.

交易员指出,即便公开市场大幅净回笼且央票收益率走平使得银行间市场渐趋冷静,但此举对交易所债市的影响甚微,即便是前阵子差强人意的城投债,本周收益率都出现了一定程度的下跌.

"(交易所债市)还可以,量升价涨,...城投最近都还可以,"上海一券商交易员称.

中国央行自周一下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.

中国银行间市场周五质押式回购利率CNREPO=CFXS继续窄幅波动,下调存准率以及财政存款陆续投放对市场流动性形成有利支撑,预计资金宽松格局下周仍能维持,回购利率仍会延续盘整走势.[CN/CN]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 147.2536 +0.1165 147.2621 146.9809

上证公司债指数.SSEEBI 130.7587 +0.1312 130.7715 130.4383

上证分离债指数.SSEDCBI 130.9305 +0.0722 131.2197 130.6855

上证国债指数.SSEBI 130.9873 +0.2672 130.9897 130.7395

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深证企债指数.SZCBI 124.5520 -0.0350 124.6040 124.3340

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