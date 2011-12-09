〔中国债市〕交易所信用债稳中有涨,但年底临近料买兴将渐趋减弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月9日电---中国证券交易所市场信用债本周走势仍偏强,存准率下调令机构买兴不坠,但预计随着年底的临近,买盘势必日渐势微,收益率有望步入窄幅波动的平稳格局.
交易员指出,即便公开市场大幅净回笼且央票收益率走平使得银行间市场渐趋冷静,但此举对交易所债市的影响甚微,即便是前阵子差强人意的城投债,本周收益率都出现了一定程度的下跌.
"(交易所债市)还可以,量升价涨,...城投最近都还可以,"上海一券商交易员称.
中国央行自周一下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.
中国银行间市场周五质押式回购利率CNREPO=CFXS继续窄幅波动,下调存准率以及财政存款陆续投放对市场流动性形成有利支撑,预计资金宽松格局下周仍能维持,回购利率仍会延续盘整走势.[CN/CN]
以下是沪、深交易所主要债券指数情况:
证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低
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上证企业债指数.SSECBI 147.2536 +0.1165 147.2621 146.9809
上证公司债指数.SSEEBI 130.7587 +0.1312 130.7715 130.4383
上证分离债指数.SSEDCBI 130.9305 +0.0722 131.2197 130.6855
上证国债指数.SSEBI 130.9873 +0.2672 130.9897 130.7395
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深证企债指数.SZCBI 124.5520 -0.0350 124.6040 124.3340
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--发稿 曾菱/曲伟治; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。