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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 16:29 BJT

《外汇动态》欧元/美元人气总体偏空,宜谨慎操作

0756GMT--欧元的市场人气可能总体偏空,但是市场传言有大量行权价为1.3250的期权将到期,导致人们揣测1.3250-70处有相当数量的保护性买单.

这或许可以解释为什麽有人称一些亚洲日内做空者希望在1.3275-80锁定获利.

据悉,欧元兑美元卖单仍挂在1.3320-30,21小时移动均线切入位在1.3340,1.3245下方挂有停止单.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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