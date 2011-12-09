〔中国票据市场〕转贴利率续下跌,後期走势视政策放松力度而定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月9日电---中国票据市场转贴利率周五续下跌.市场人士指出,部分机构的信贷管控显趋松迹象,其会选择买入相对价值较好的票据资产,进而推动转贴利率节节下行;後期走势,需视政策放松力度来定.
"票据转贴利率在下,"华东地区一银行交易员称,"感觉规模压力不是那麽大,买票的人多了,(转贴)利率在往下走."
上海一大型银行交易员则指出,临近年底时,机构会根据自身信贷完成情况以及当时政策力度,来决定通过买卖票据资产调节信贷规模的方向;具体到今年,政策显趋松,机构通过买入票据、冲高贷款规模的迹象有所抬头,或推动转贴利率继续下探.
第一财经日报周一援引中国银监会主席助理阎庆民的话称,明年银行新增信贷规模料比今年略有增加.但银行信贷政策料难放松.[ID:nCN1261118]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
-----------------------------------------------------
今日 8.5680/8.1002 8.9693/8.5237 10.2180/9.2564
上日 8.6150/8.1567 9.0405/8.5969 10.4564/9.4800
-----------------------------------------------------
变动 -4.70bp/-5.65bp -7.12bp/-7.32bp -23.84bp/-22.36bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价下跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3213%,较上日6.3517%下跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.1718/3.1078 3.2220/3.1690
上日 3.1598/3.0938 3.2190/3.1670
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。