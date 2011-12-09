〔中国票据市场〕转贴利率续下跌,後期走势视政策放松力度而定

路透北京12月9日电---中国票据市场转贴利率周五续下跌.市场人士指出,部分机构的信贷管控显趋松迹象,其会选择买入相对价值较好的票据资产,进而推动转贴利率节节下行;後期走势,需视政策放松力度来定.

"票据转贴利率在下,"华东地区一银行交易员称,"感觉规模压力不是那麽大,买票的人多了,(转贴)利率在往下走."

上海一大型银行交易员则指出,临近年底时,机构会根据自身信贷完成情况以及当时政策力度,来决定通过买卖票据资产调节信贷规模的方向;具体到今年,政策显趋松,机构通过买入票据、冲高贷款规模的迹象有所抬头,或推动转贴利率继续下探.

第一财经日报周一援引中国银监会主席助理阎庆民的话称,明年银行新增信贷规模料比今年略有增加.但银行信贷政策料难放松.[ID:nCN1261118]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.5680/8.1002 8.9693/8.5237 10.2180/9.2564

上日 8.6150/8.1567 9.0405/8.5969 10.4564/9.4800

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变动 -4.70bp/-5.65bp -7.12bp/-7.32bp -23.84bp/-22.36bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3213%,较上日6.3517%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1718/3.1078 3.2220/3.1690

上日 3.1598/3.0938 3.2190/3.1670

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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