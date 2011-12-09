《企业看点》--12月9日财务活动报导摘要(更新版)

(新增华纳音乐)

路透12月9日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 据金融时报报导,华纳音乐的新东家打消了市场臆测,市场先前认为其可能出售旗下的音乐出版发行业务,用来支付Len Blavatnik的33亿美元收购费用.新东家表示,即使华纳未能竞得百代唱片(EMI),但旗下拥有Bruno Mars、黑键乐团(the Black Keys)和红辣椒乐队(Red Hot Chilli Peppers)的华纳仍有良好发展前景.

* 法国燃气苏伊士集团GSZ.PA执行长Gerard Mestrallet接受金融时报采访称,计划未来五年在全球支出550亿欧元(860亿美元),寻求将亚洲业务规模扩大一倍,降低对欧洲市场的依赖.[ID:nL5E7N9007]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)