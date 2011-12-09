《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦12月9日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨日下行压力有所加大,不过目前为止仍稳守在此前标出的区间内.若又在1.3370/80美元区域下方交投几个小时,则会加大继续走低的压力.在突破1.3420之前不大可能遇到成批的停止单.
澳元/美元:昨日澳元走势颇为曲折,先是走高,随後在233日移动均线区间遭遇强阻力,全天明显空头得势作收.蜡烛图上影线顶端和关键的单日反转清晰地发出继续下跌的信号.我们最近一直反复强调的是,该货币对短期利差缩窄,是其走势的可信指南针.
欧元/瑞典克朗:历史再次重演.跌破233日移动均线区间,同时诸如慢性随机指标等动能指标自6月来一直严重超卖,再次引发市场上涨.
昨日震荡走势也形成关键的上行单日反转,这巩固了未来数日/数周走高的基础.昨日提及的楔形走势显示理想目标位是9.1450瑞典克朗.(完)
--编译 田建华;审校 程琳
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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