〔中国债市〕淡静面对11月数据,经济如预期回落但实质利好短期难再现

路透上海12月9日电---中国银行间债市周五现券总体延续稳势,因11月数据反映出的经济回落趋势一如预期,而且幅度未大幅偏离预计区间;另外,今日招标的进出口行两期新债,中标利率因与预期出入不大,对二级市场影响并不明显.

交易员并称,虽然货币政策持续向宽预期利多买气,但年底前料难再现降低存款准备金或降息之类的实质利好,加之年末因素导致机构交投愿意有所下降,债市近期难有"大行情",预计将以盘整为主.

中国11月工业生产同比增速创下逾两年低点,加上扣除物价因素後的消费增长亦难乐观,显示实体经济仍处於逐步放缓轨道当中,"硬着陆"可能性虽不大,但宏观政策放松的要求正进一步加强.[ID:nCN1274696]

上海一银行交易员称,因外汇占款下降,及中国经济走势等因素,市场对未来货币政策继续放松预期仍在.但"央行不会每月一调(存款准备金率)吧,春节前後可能性大."

他并表示,随着年末的临近,不少交易盘的交投意愿有所下降,因此年底前债市出现"大行情"的可能性相对有限.

国家统计局今日还公布了11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据.其中11月CPI同比涨幅大幅回落至4.2%,低於路透调查中值4.4%.当月PPI同比上涨2.7%,亦低於路透调查中值3.3%,环比则下降0.7%.[ID:nCN1273768]

中国央行周一(5日)起下调存款准备金率0.5个百分点,为近三年来的首次下调.

剩余期限约0.94年的央票1101088券最新报价收益率tCN1101088=CFXM为3.4650%/3.4500%,上日尾盘为3.4800%/3.4550%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8956 3.5239

上日 2.8636 3.4676

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4780/3.4196

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6089/2.5359

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5320/3.4650 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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