《外汇动态》做空欧元/美元有利可图

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0833GMT---对於那些一直在等待机会的人,做空欧元/美元EUR=有利可图.目前市场非常偏于空头,因此汇价稳步下跌.只有灾难性消息才能改变这种趋势.不过反弹并未伤及那些空头.
21日移动均线一直限制着近期的涨势,目前切入位在1.3232.上涨动能的消退将保持下去.一度在1.3250形成支撑的选择权需求已到期.支撑可能会持续到投机客完成了结获利之时.最终将会突破1.3150,在此水准选择权买家将返场.(完)
--编译 王洋;审校 龚芳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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