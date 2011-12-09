《外汇动态》做空欧元/美元有利可图

21日移动均线一直限制着近期的涨势,目前切入位在1.3232.上涨动能的消退将保持下去.一度在1.3250形成支撑的选择权需求已到期.支撑可能会持续到投机客完成了结获利之时.最终将会突破1.3150,在此水准选择权买家将返场.(完)