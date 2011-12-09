版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 9日 星期五 17:03 BJT

《外汇动态》做空欧元/美元有利可图

0833GMT---对於那些一直在等待机会的人,做空欧元/美元EUR=有利可图.目前市场非常偏于空头,因此汇价稳步下跌.只有灾难性消息才能改变这种趋势.不过反弹并未伤及那些空头.

21日移动均线一直限制着近期的涨势,目前切入位在1.3232.上涨动能的消退将保持下去.一度在1.3250形成支撑的选择权需求已到期.支撑可能会持续到投机客完成了结获利之时.最终将会突破1.3150,在此水准选择权买家将返场.(完)

--编译 王洋;审校 龚芳

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐