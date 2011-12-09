〔路透基点〕重庆永江高速路工程建设寻求42.2亿元项目融资

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月9日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,用於重庆三环高速公路永川至江津段工程建设的42.18亿元人民币(6.63亿美元)23年期定期贷款已经启动.
借款方为中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司,这是中交第一公路工程局有限公司下设的特殊目的载体(SPV).而中交第一公路工程局有限公司又是国有香港上市公司中国交通建设股份有限公司的子公司.
中国工商银行重庆分行担任主办银行.据一位消息人士透露,中国银行重庆分行正寻求获得主办银行头衔,两行将各自承担一半贷款.贷款利率为中国人民银行基准利率的100%.四年宽限期结束後,将不等额每半年还款一次.预计该贷款将在今年年底前签署.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。