〔路透基点〕重庆永江高速路工程建设寻求42.2亿元项目融资

路透香港12月9日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,用於重庆三环高速公路永川至江津段工程建设的42.18亿元人民币(6.63亿美元)23年期定期贷款已经启动.

借款方为中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司,这是中交第一公路工程局有限公司下设的特殊目的载体(SPV).而中交第一公路工程局有限公司又是国有香港上市公司中国交通建设股份有限公司的子公司.

中国工商银行重庆分行担任主办银行.据一位消息人士透露,中国银行重庆分行正寻求获得主办银行头衔,两行将各自承担一半贷款.贷款利率为中国人民银行基准利率的100%.四年宽限期结束後,将不等额每半年还款一次.预计该贷款将在今年年底前签署.(完)