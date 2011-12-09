〔欧元债市〕意大利两年期公债收益率下跌,交易员称欧洲央行正在买进

路透伦敦12月9日电---意大利短期公债收益率(殖利率)周五从稍早高位回落,两年期收益率日内下跌,交易员称欧洲央行(ECB)正在买进该国公债.

两年期意大利公债收益率IT2YT=TWEB日内下跌6个基点至6.43%,盘初一度上涨逾20个基点.