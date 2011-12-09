〔欧元债市〕意大利两年期公债收益率下跌,交易员称欧洲央行正在买进

欧洲已公布经济指标--2017/2/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
路透伦敦12月9日电---意大利短期公债收益率(殖利率)周五从稍早高位回落,两年期收益率日内下跌,交易员称欧洲央行(ECB)正在买进该国公债.
两年期意大利公债收益率IT2YT=TWEB日内下跌6个基点至6.43%,盘初一度上涨逾20个基点.
一位交易员称,发现1,500-2,000万欧元的买单,另一位交易员称,发现2014年期公债有少量买盘.
10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB上涨11个基点,至6.64%.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
“市场今日相当安静，因预期燃料油价格上升，”一名新加坡交易员表示，“当中比较大的成分在于市场人气...上涨没有实质理由。”
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。