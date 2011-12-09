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债券 | 2011年 12月 9日 星期五 17:18 BJT

〔标题新闻〕希腊债券减记的做法丧失投资者信任并加剧危机,不应再发生--ECB管委欧菲尼德斯

注:欧菲尼德斯为欧洲央行(ECB)管理委员会委员

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