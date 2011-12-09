〔路透基点〕四家银行加入北京奔驰54亿元人民币贷款案--RLPC

路透香港12月9日电---汤森路透旗下基点引述一位知情人士称,目前已有四家银行加入由交通银行牵头的北京奔驰汽车有限公司54亿元人民币六年期贷款.

原先报导的贷款金额为48-50亿元.利率定为中国人民银行基准利率的100%,与先前报导一致.

该贷款於今年8月底启动.消息人士称,银行希望在中国农历新年之前签署交易.

贷款资金将投入该公司在北京亦庄经济开发区新建的引擎工厂,该工厂自今年7月开始动工建设.主要股东向该厂投资约200亿元人民币.

新厂拟於2013年6月起投入运营,将为奔驰与戴姆勒汽车生产三种型号的引擎.

消息人士称,同时,北京奔驰由中国农业银行牵头的48亿元八年期贷款亦即将签署.该贷款将用於一条新的生产线.

国家开发银行也加入委托主办行之列;中国银行、招商银行及光大银行则加入一般参贷行.额度分配正在确定之中.(完)