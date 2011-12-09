〔路透基点〕四家银行加入北京奔驰54亿元人民币贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月9日电---汤森路透旗下基点引述一位知情人士称,目前已有四家银行加入由交通银行牵头的北京奔驰汽车有限公司54亿元人民币六年期贷款.
原先报导的贷款金额为48-50亿元.利率定为中国人民银行基准利率的100%,与先前报导一致.
该贷款於今年8月底启动.消息人士称,银行希望在中国农历新年之前签署交易.
贷款资金将投入该公司在北京亦庄经济开发区新建的引擎工厂,该工厂自今年7月开始动工建设.主要股东向该厂投资约200亿元人民币.
新厂拟於2013年6月起投入运营,将为奔驰与戴姆勒汽车生产三种型号的引擎.
消息人士称,同时,北京奔驰由中国农业银行牵头的48亿元八年期贷款亦即将签署.该贷款将用於一条新的生产线.
国家开发银行也加入委托主办行之列;中国银行、招商银行及光大银行则加入一般参贷行.额度分配正在确定之中.(完)
--编译 程琳;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。