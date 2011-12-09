北京拟从明年实施国五油品标准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月9日电---北京市环境保护局称，由於北京空气污染严重，计划明年上半年实施第五阶段车用汽柴油标准，即相当於欧五的最高标准。
环保局在网站发布公告称，“按照《北京市清洁空气行动计划（2011－2015年大气污染控制措施）》等规划，我市力争2012年实施国五机动车排放标准，并配套供应相应标准的车用燃油。”
公告还表示，“目前北京市第五阶段车用汽柴油地方标准现公开徵求意见，计划明年上半年实施。”
北京为在2008年夏季奥运会前减少烟雾天空，于当年率先开始实施第四阶段车用汽柴油标准，此後其他一些城市跟进实施，但中国多数地区仍在沿用欧三汽柴油标准。
尽管政府下令今年7月开始全国统一使用欧三标准柴油，但一些炼油厂仍在生产欧二标准的柴油。
欧五标准要求油品中硫含量为10ppm，欧四标准要求的含量为50ppm，欧三标准对汽柴油硫含量的要求分别为150ppm和350ppm。
中石化(600028.SS)(0386.HK)燕山炼油厂是北京车用燃料的主要供应方，该公司已经投资生产欧五标准的汽柴油。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。