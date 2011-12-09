〔欧洲金融〕爱尔兰称有50%的机率将就欧洲财政整合进行全民公投

路透都柏林12月9日电---爱尔兰欧洲事务部长Lucinda Creighton周五表示,爱尔兰可能必须就在欧元区建立财政联盟举行全民公投.

"我想机率有50%,未来几周我们将关注细节."Creighton接受路透电话访问时表示.她目前正在布鲁塞尔出席欧盟峰会.(完)