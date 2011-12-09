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货币新闻 | 2011年 12月 9日 星期五 18:14 BJT

〔欧洲金融〕爱尔兰称有50%的机率将就欧洲财政整合进行全民公投

路透都柏林12月9日电---爱尔兰欧洲事务部长Lucinda Creighton周五表示,爱尔兰可能必须就在欧元区建立财政联盟举行全民公投.

"我想机率有50%,未来几周我们将关注细节."Creighton接受路透电话访问时表示.她目前正在布鲁塞尔出席欧盟峰会.(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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