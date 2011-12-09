《外汇动态》不确定性或将有益日圆

0937GMT---欧盟峰会消息给交易员带来了更多不确定性.这种氛围将提振避险资产.日圆可能从中受益.美债需求状况,以及美债相对日债利差可能的缩窄,料将盖过对美元的整体偏好. 美元兑日圆JPY料走低.买单在77.40-50.21日移动均线位置在77.42.公司卖单在77.80-90,停止单在78.00上方,期权与公司买单在77.05-15.停止单在78.00下方,100日与55日移动均线分别在77.11与77.15.(完) --编译 隋芬;审校 丁琦 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=