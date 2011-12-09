〔中国金融〕中国央行筹备新设外汇投资机构,资金规模为约3,000亿美元--消息

路透北京12月9日电---两位知情人士透露,中国中央政府已经批准央行筹备新设一家外汇投资机构,以进一步实现中国外汇储备投资的多元化,提高外汇投资收益.

一位消息人士周五对路透表示,正在筹备设立的这家外汇投资机构初始资本规模预计为约3,000亿美元,将成立两支海外投资基金,分别名为"华美"基金和"华欧"基金.

"起这样两个名字的意思就是,投资目标分别是美洲市场和欧洲市场."上述消息人士称.

两位消息人士均称,这家新机构具体运营方式的细节尚未最後确认,但主要领导人选已基本确定.

其中一位消息人士并表示,这两支基金的运作方式将类似于中国外管局已经在香港设立的投资公司运作的华安基金.华安基金的主要投资目标为海外市场的股票和债券等,这支基金从来不对外披露其持仓情况.

另一位消息人士称,新设立的基金公司总部将设立在上海,该机构有可能通过发债的方式募集资本.

"资金来源是通过市场化方式筹集,在国内市场发行人民币债券,然後用筹集的人民币资金从央行或其他银行机构购买外汇用以海外投资."该消息人士称.

截至发稿时,路透无法联系到中国央行对此发表评论.

在今年4月的一次公开演讲中,中国央行行长周小川就表示,中国应设立新的投资机构以运营其巨额的外汇储备.

"谁都知道鸡蛋不要放到一个篮子里,所以办法之一就是考虑一些新投资机构,尝试新的投资风格和领域."周小川说.

目前,中国拥有全球最大规模的外汇储备.中国央行此前公布数据显示,9月末,外汇储备余额为32,017亿美元.

中国的外汇储备中,三分之二投资於美元计价资产.而据经济学家们预计,中国已将五分之一外储投资於欧元资产.

中国於2007年9月成立了主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL],这是一家从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司.中国财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买了相当於2,000亿美元的外汇储备作为其注册资本金.

今年7月,中投公布其2010年年报显示,公司2010年海外投资回报率11.7%,与2009年持平;并称其对2011年投资前景持谨慎的乐观态度.

中投正在向中央政府申请新一轮外汇注资.(完)