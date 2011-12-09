〔欧洲金融〕欧洲央行政策决定旨在化解信贷紧张风险--ECB管委维斯科

路透罗马12月9日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员维斯科表示,欧洲央行周四的政策决定旨在帮助银行克服趸售(批发)融资大幅下滑的局面,因这可能导致信贷紧缩并损及实体经济.

维斯科表示,欧洲央行采取了重要行动"来确保银行体系的安全",可惜的是,在欧洲央行政策会议後的新闻发布会上,这些举措大多被忽略了.