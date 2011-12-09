版本:
中国
债券 | 2011年 12月 9日 星期五 18:22 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行政策决定旨在化解信贷紧张风险--ECB管委维斯科

路透罗马12月9日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员维斯科表示,欧洲央行周四的政策决定旨在帮助银行克服趸售(批发)融资大幅下滑的局面,因这可能导致信贷紧缩并损及实体经济.

维斯科表示,欧洲央行采取了重要行动"来确保银行体系的安全",可惜的是,在欧洲央行政策会议後的新闻发布会上,这些举措大多被忽略了.

兼任意大利央行总裁的维斯科表示,欧元区信贷紧张源於银行融资问题,而非其资本状况.

他还表示,意大利公债收益率(殖利率)需要降至5%左右,才能避免对实体经济产生负面影响.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐