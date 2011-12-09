〔欧洲金融〕欧洲央行政策决定旨在化解信贷紧张风险--ECB管委维斯科

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透罗马12月9日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员维斯科表示,欧洲央行周四的政策决定旨在帮助银行克服趸售(批发)融资大幅下滑的局面,因这可能导致信贷紧缩并损及实体经济.
维斯科表示,欧洲央行采取了重要行动"来确保银行体系的安全",可惜的是,在欧洲央行政策会议後的新闻发布会上,这些举措大多被忽略了.
兼任意大利央行总裁的维斯科表示,欧元区信贷紧张源於银行融资问题,而非其资本状况.
他还表示,意大利公债收益率(殖利率)需要降至5%左右,才能避免对实体经济产生负面影响.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
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