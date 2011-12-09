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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 18:34 BJT

〔亚洲橡胶〕12月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月9日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 260.3 36 261.0 25

1月 267.5 28 265.6 8

2月 272.6 77 272.8 42

3月 274.8 217 274.9 92

4月 278.3 763 280.0 155

5月 280.9 7097 282.8 1018

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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