〔中国经济〕确保明年经济平稳较快增长,将根据发展进行微调--新华

新华社当日报导并援引国家主席胡锦涛称,当前世界经济风险明显增多,中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续问题仍很突出; 明年要保持出口稳定增长,扩大进口规模.

该社今日稍早援引中共中央政治局称,2012年中国将保持稳健的货币政策,实施积极的财政政策.[ID:nCN1275276]

最新数据显示,中国11月CPI增幅连续第四个月回落,笼罩经济逾一年之久的通胀阴霾终於渐行渐远,为政策调整提供空间.而工业和投资继续平稳回落,消费小幅回升,实体经济虽无"硬着陆"之虞,但亦需要政策进一步放松. (完)