〔中国经济〕确保明年经济平稳较快增长,将根据发展进行微调--新华

欧洲已公布经济指标--2017/2/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
路透上海12月9日电---新华社周五报导,中国将确保2012年经济平稳较快增长,并根据经济发展进行政策微调.同时管理通胀预期,坚持房地产调控政策促进房价回归合理水平.
新华社当日报导并援引国家主席胡锦涛称,当前世界经济风险明显增多,中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续问题仍很突出; 明年要保持出口稳定增长,扩大进口规模.
该社今日稍早援引中共中央政治局称,2012年中国将保持稳健的货币政策,实施积极的财政政策.[ID:nCN1275276]
最新数据显示,中国11月CPI增幅连续第四个月回落,笼罩经济逾一年之久的通胀阴霾终於渐行渐远,为政策调整提供空间.而工业和投资继续平稳回落,消费小幅回升,实体经济虽无"硬着陆"之虞,但亦需要政策进一步放松. (完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
“市场今日相当安静，因预期燃料油价格上升，”一名新加坡交易员表示，“当中比较大的成分在于市场人气...上涨没有实质理由。”
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。