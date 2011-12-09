〔中国经济〕确保明年经济平稳较快增长,继续根据发展进行微调(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 确保明年经济平稳较快增长,适时进行微调

* 坚持房地产调控,促房价回归合理水平

* 世界经济风险增大,中国经济发展不平衡等问题突出

* 2012年要稳出口、扩进口

路透上海12月9日电---中国一年一度的中央经济工作会议虽未正式召开,但最新的官方表态,令2012年经济发展前景轮廓渐现.新华社周五报导,中国将确保明年经济平稳较快增长,并根据经济发展进行政策微调.同时管理通胀预期,坚持房地产调控政策促进房价回归合理水平.

新华社英文报导援引中共中央政治局称,2012年中国将保持稳健的货币政策,实施积极的财政政策,宏观政策要具针对性、灵活性和前瞻性.

中央电视台(CCTV)稍後也引述该会议表示,明年是实施十二五规划承上启下的一年,要处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系,

"要更加有预见性的加强和改善宏观调控,准确把握好调控的力度、节奏和重点,并根据形势的变化,及时做出预调和微调,解决经济运行中的突出矛盾."会议强调.

另外,中国明年要着力扩大国内需求,特别是消费需求.完善促进消费的政策,努力提高居民消费能力,增加中低收入者收入;同时要保障在建续建项目建设,有序推进"十二五"(2011-2015年)规划确定的重大项目.

新华社还引述国家主席胡锦涛在党外人士座谈会上表示,当前世界经济风险明显增多,中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续问题仍很突出;保持出口稳定增长,扩大进口规模,，促进国际贸易基本平衡.

最新数据显示,中国11月CPI增幅连续第四个月回落,笼罩经济逾一年之久的通胀阴霾终於渐行渐远,为政策调整提供空间.而工业和投资继续平稳回落,消费小幅回升,实体经济虽无"硬着陆"之虞,但亦需要政策进一步放松. (完)