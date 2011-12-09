〔马来西亚期市〕棕榈油小跌,因欧盟峰会进展不佳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月9日电---马来西亚棕榈油期货周五下跌,因欧盟峰会未能进一步推进财政联盟以挽救欧元,这有可能遏制全球经济增长和大宗商品需求.
欧盟大部分领导人同意在欧元区内部实施更为严格的预算规则,而英国则反对修改条约,凸显欧洲内部的分歧加深.
下周棕榈油和其它金融市场或将进一步下跌,因欧盟内部的分歧,或加重对於欧债危机打击全球经济的担忧.
不过本周棕榈油期货还是取得了三周来首次上涨行情,因市场担心大雨抑制产出并削减库存.
指标2月棕榈油期货FCPOc3结算价跌0.2%至每吨3,084林吉特(980美元).
总成交量为14,037口,低於平时的2.5万口.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。