〔马来西亚期市〕棕榈油小跌,因欧盟峰会进展不佳

路透吉隆坡12月9日电---马来西亚棕榈油期货周五下跌,因欧盟峰会未能进一步推进财政联盟以挽救欧元,这有可能遏制全球经济增长和大宗商品需求.

欧盟大部分领导人同意在欧元区内部实施更为严格的预算规则,而英国则反对修改条约,凸显欧洲内部的分歧加深.

下周棕榈油和其它金融市场或将进一步下跌,因欧盟内部的分歧,或加重对於欧债危机打击全球经济的担忧.

不过本周棕榈油期货还是取得了三周来首次上涨行情,因市场担心大雨抑制产出并削减库存.

指标2月棕榈油期货FCPOc3结算价跌0.2%至每吨3,084林吉特(980美元).

总成交量为14,037口,低於平时的2.5万口.(完)