〔国际油市〕亚洲航煤/柴油价差跌至负值,航煤市场疲弱而柴油需求改善

路透新加坡12月9日电---亚洲近月12月航煤/柴油价差(regrade)周五跌至负值,为近四周以来的低位,因航煤市场偏空且柴油需求改善.

亚洲收盘时,12月航煤/柴油价差跌0.6美元至负0.22美元,1月航煤/柴油价差跌0.55美元,至每桶0.63美元.

航煤/柴油价差下跌是由於航煤市场疲弱,由於债务危机影响,欧洲市场仍然低迷.由於日本煤油库存接近於三年高点,交易员继续看空市场.

"日本煤油库存处於高位,由於最寒冷的天气尚未到来.此外,柴油市场受到买盘支撑,逆价差进一步上涨."一位新加坡的交易员表示.

1月柴油裂解价差涨0.52美元,较迪拜原油升水19.22美元.

1月航煤裂解价差涨0.44美元,报每桶20.32美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 123.49 123.89 123.69 126.44 -2.75 -2.17

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.28 124.68 124.48 126.63 -2.15 -1.70

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.34 125.74 125.54 127.69 -2.15 -1.68

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.09 126.49 126.29 128.44 -2.15 -1.67

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.21 126.35 -2.14 -1.69

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.81 125.95 -2.14 -1.70 (完)