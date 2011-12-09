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债券 | 2011年 12月 9日 星期五 19:40 BJT

〔欧洲金融〕ECB主权债买入限制仍为每周最多200亿欧元--ECB消息人士

路透布鲁塞尔12月9日电---欧洲央行(ECB)消息人士周五表示:

* ECB主权债买入限制仍为每周最多买入200亿欧元

* 欧盟峰会後不计划召开考虑额外政策应对措施的ECB电话会议

* 欧盟峰会结果符合预期,当前无需考虑额外措施.(完)

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