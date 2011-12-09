〔伦敦美债〕公债收益率上涨,欧盟峰会结果不尽人意

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透12月9日电---周五美国公债收益率(殖利率)震荡上扬,但仍接近2%,因欧盟峰会传出的细节未能令投资者确信欧债危机将受控.
欧盟领导人周五同意在欧元区内采取更加严格的预算制度,但未能就修改欧盟条约获得全部27个成员国的同意.这意味着新条约将仅限於欧元区国家和那些愿意加入的国家.[ID:nCN1275204]
不过欧元区17国决定欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)不会获得银行执照.ESM将有5,000亿欧元的有效放贷能力.[ID:nCN1274808]
蒙特利尔银行(满地可银行,Bank of Montreal)交易员Craig Collins称,"每个人都关注欧洲,结果他们有点失望.就是这样?这就是结果?"
"不过成交相当清淡,中长期投资大户撤出资金..."
1100GMT,美债期货TYv1下跌13/32,报129-31/32.十年期美债US10YT=RR收益率上涨5.4个基点,报2.0244%.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]
美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
债券新闻..............[DBT-CMN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。