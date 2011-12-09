〔伦敦美债〕公债收益率上涨,欧盟峰会结果不尽人意

路透12月9日电---周五美国公债收益率(殖利率)震荡上扬,但仍接近2%,因欧盟峰会传出的细节未能令投资者确信欧债危机将受控.

欧盟领导人周五同意在欧元区内采取更加严格的预算制度,但未能就修改欧盟条约获得全部27个成员国的同意.这意味着新条约将仅限於欧元区国家和那些愿意加入的国家.[ID:nCN1275204]

不过欧元区17国决定欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)不会获得银行执照.ESM将有5,000亿欧元的有效放贷能力.[ID:nCN1274808]

蒙特利尔银行(满地可银行,Bank of Montreal)交易员Craig Collins称,"每个人都关注欧洲,结果他们有点失望.就是这样?这就是结果?"

"不过成交相当清淡,中长期投资大户撤出资金..."

1100GMT,美债期货TYv1下跌13/32,报129-31/32.十年期美债US10YT=RR收益率上涨5.4个基点,报2.0244%.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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