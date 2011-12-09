〔国际油市〕燃料油12月/1月跨月价差在清淡交投中大跌3美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月9日电---亚洲燃料油市场到期的12月/1月跨月价差大跌逾每吨3.00美元,不过市况清淡.然而即便是如此该合约仍保持在双位数逆价差的水平,如果过去两个月大部分交易时间一样.
相比之下,随着1月点价月份的即将到来,1月/2月相对持稳,在每吨8.00美元.
类似的是,180-cst和380-cst的现货升水也双双跌至近两个月低点.其中380-cst燃料油跌至较新加坡现货报价每吨贴水10.00美元,为10月11日以来首次.
"12月/1月将大幅回落是不可避免的,需要向1月/2月水平靠拢..."一位在新加坡的西方交易员说.
1月燃料油裂解价差贴水走阔0.05美元至5.65美元.2月合约则走跌0.07美元至每桶较迪拜原油贴水6.40美元.
180-cst燃料油下跌21.30美元至每吨662.10美元.380-cst燃料油下跌22.03美元至每吨644.38美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 662.00 662.20 662.10 683.40 -21.30 -3.12
现货380CST燃料油 FO380-SIN 644.25 644.50 644.38 666.40 -22.03 -3.31
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 662.00 664.00 663.00 683.00 -20.00 -2.93
380CST船用燃料油升水 17.75 19.50 18.63 16.60 2.03
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF11.00 11.25 11.13 12.55 -1.43 -11.35
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF9.25 9.75 9.50 11.00 -1.50 -13.64
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。