〔国际油市〕石脑油套利窗口开放,吸引欧洲船货流入亚洲

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月9日电---韩国买家继续支撑亚洲石脑油市场,保持套利窗口开放,使重沸程石脑油(heavy range naphtha)不断自西方运往东方.
交易员称,亚洲12月石脑油互换较西北欧价格高出22.00美元,这表明套利窗口开放.
本周三星道达尔(Samsung Total)、湖南石油化学和韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)进入现货市场购买1月上半月的石脑油.据称LG化学以较日本报价每吨高约5美元的价格,购买了三至四批1月下半月装船的石脑油.
一位熟悉韩国市场的消息人士称,"韩国裂解装置运行稳定,但是1月现货购买量增加,由於CFR交货量少於往常,"
他又称长期供货商并没有指定1月作为交货月份,因为他们可能预计2-3月的经济形势或许好转.
交易员称,至少有六艘欧洲和地中海的石脑油船货将运往亚洲,以利用机会套利.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。