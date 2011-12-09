〔国际油市〕石脑油套利窗口开放,吸引欧洲船货流入亚洲

路透新加坡12月9日电---韩国买家继续支撑亚洲石脑油市场,保持套利窗口开放,使重沸程石脑油(heavy range naphtha)不断自西方运往东方.

交易员称,亚洲12月石脑油互换较西北欧价格高出22.00美元,这表明套利窗口开放.

本周三星道达尔(Samsung Total)、湖南石油化学和韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)进入现货市场购买1月上半月的石脑油.据称LG化学以较日本报价每吨高约5美元的价格,购买了三至四批1月下半月装船的石脑油.

一位熟悉韩国市场的消息人士称,"韩国裂解装置运行稳定,但是1月现货购买量增加,由於CFR交货量少於往常,"

他又称长期供货商并没有指定1月作为交货月份,因为他们可能预计2-3月的经济形势或许好转.

交易员称,至少有六艘欧洲和地中海的石脑油船货将运往亚洲,以利用机会套利.(完)