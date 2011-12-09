〔USDA月报〕12月9日美国棉花主要信息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月9日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下,数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位:百万包,480磅/包).
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估值 11月预估 12月预估
种植面积(百万英亩) 9.15 10.97 14.72 14.72
收割面积(百万英亩) 7.53 10.70 9.85 9.85
单产/英亩 777 812 794 771
产量 12.19 18.10 16.30 15.83
出口 12.04 14.38 11.30 11.30
年末库存 2.95 2.60 3.80 3.50(完)
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--编译 田建华;审校 王洋
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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