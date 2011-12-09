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市场报道 | 2011年 12月 9日 星期五 22:49 BJT

〔美国股市〕因受欧盟达成协议扶助开高,但杜邦和德仪悲观财测拖累表现

路透纽约12月9日电---美国股市周五开盘上涨,此前欧盟领导人就部分应对地区债务危机的举措达成一致,但杜邦(DuPont)(DD.N)和德州仪器(Texas Instruments)TXN.N负面财测限制涨幅.

道琼工业指数.DJI上涨68.95点,或0.57%,报12,066.65点.标准普尔500指数.SPX涨7.72点,或0.63%,报1,242.07点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨12.16点,或0.47%,报2,608.54点.(完)

--编译 洪曦;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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