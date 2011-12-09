〔美国热股〕德国法院裁决摩托罗拉移动在针对苹果的专利诉讼中获胜

路透12月9日电---摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)称,德国法院裁决摩托罗拉移动在对苹果提起的专利诉讼中胜诉.

摩托罗拉移动称,法院批准该公司提出的禁售和损失索偿要求.该公司表示将继续努力在可行的情况下尽快解决全球专利纠纷.

摩托罗拉移动指苹果的iPhone和iPad全球销售侵犯了摩托罗拉移动在整合封包无线通讯服务(GPRS)标准方面的一项移动通讯专利.

周五早盘,摩托罗拉移动股价小升0.13%,报38.89美元.苹果APPL.O股价上涨0.46%,报392.44(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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