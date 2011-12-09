〔欧元债市〕意大利公债价格反弹,因ECB购买公债抵消欧盟峰会的影响

* 欧盟峰会似不足以扭转人气

* 欧洲央行干预打压意大利公债收益率下跌

* 美国数据好转,德国公债下跌,市况清淡

路透伦敦12月9日电---意大利公债价格周五反弹,交易商指称欧洲央行日内多次干预,抵消了市场因欧债危机难以迅速得以解决而产生的失望情绪.

27国中有26国领导人在布鲁塞尔会晤,同意寻求深化一体化、收紧欧元区预算规定,但永久救援基金的救助能力受限且无法一如预期地得到银行业执照.

此前一天,欧洲央行总裁德拉吉打压了峰会签署的"财政条约"或促使欧洲央行扩大购债规模的预期,有人担心欧元区遏制危机蔓延的能力.

"欧盟峰会的结果不能令市场永久地平静下来,我们需要更多,"北欧联合银行(Nordea)首席分析师Niels From表示.

决策者需要在意大利2-4月大规模赎回债务前,寻得一更好出路.

欧洲央行面临的在解决危机的进程中发挥更重要作用的压力与日俱增,尽管央行持续对此提出异议,市场将继续认为只有通过货币才能化解危机.

10年期意大利公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB回升向无法维系的水平,日内一度高见6.74%,但欧洲央行购入公债,打压该国公债收益率向6.42%回落.

两年期意大利公债收益率IT2YT=TWEB跌27个基点至6.22%,交易商称欧洲央行更多地购买短期公债.

法国和西班牙10年期公债收益率日内跌4-5个基点.

意大利和西班牙定於下周发行新债,其借贷成本可能会持续走高.

美国消费者信心指数触及6月来最高,扶助市场人气转好,德国公债期货FGBLc1跌1.5个点至135.36.

10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB升11.8个基点,至2.092%,两年期德国公债收益率DE2YT=TWEB升3.7个基点至0.321%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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