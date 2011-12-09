〔欧洲股市〕收升,受助于欧盟峰会就解决欧债危机达成协议

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升1.3%

* 银行股涨幅居前,受助于欧盟峰会协议

* 基金经理未调整头寸

路透伦敦12月9日电---欧洲股市周五受一波短暂的释然性升势推动收涨,扳回上日大部份跌幅,因在关键的欧盟峰会上大部份欧洲领导人同意就更严格的预算纪律展开磋商.

一消息人士告诉路透,中国央行将设立一新工具来管理两个投资基金,一个针对美国,一个针对欧洲.消息也为欧洲股市带来一定的支撑.

不过,英国不支持欧盟峰会达成的协议,且协议中缺乏任即时的何缓和欧债危机的额外举措,使基金经理对增加风险资产多头仓位持审慎态度.

在欧盟峰会达成协议後,银行股成为欧洲股市中表现最好的板块,STOXX欧洲600银行指数.SX7P上扬2.6%.

"让我们希望这次峰会将解决欧债危机,但我认为今日的涨势仅为释然性上涨,"管理着3,079.3亿美元资产的Schroders的基金经理Andy Lynch说.

起草深化经济一体新条约的磋商可能需要三个月的时间,且可能要求各国进行风险很高的全面公投.

"计划落实将很艰难,我们仍然减持金融股.银行仍陷於困境,欧洲经济正大幅放缓,且将导致更多坏账及减记."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3升1.3%,收报985.81点,上日该指数下跌1.5%.

英国富时100指数.FTSE升0.83%,报5,529.21点;德国股市DAX指数.GDAXI收升1.91%,报5,986.71点,法国CAC-40指数.FCHI涨2.48%,报3,172.35点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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