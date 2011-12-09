〔英国债市〕英债期货表现远超可比德债期货,稍早欧盟峰会达成协议

* 英债期货收低34个跳动点;德债期货下跌145个跳动点

* 英国拒绝接受有关加强财政联系的欧盟条约修改计划後,遭到孤立

* 震荡交投中股市上涨,核心公债下跌

路透伦敦12月9日电---英债期货周五下跌,但表现远胜可比德债期货,此前欧洲领导人公布新举措以遏制欧元区主权债务危机,但英国拒绝支持该计划.

日内交投震荡,英国股市.FTSE上涨1%.英国公债则在欧洲声明发布後收低,尽管有关该协议能够在多大程度上解决危机,仍存在不确定性.

3月英债期货FLGH2收低34个跳动点,报115.07.可比德债期货FGBLH2下跌145个跳动点,而意大利公债逆转跌势,交易商称欧洲央行(ECB)买入意大利公债.

近几个月来,英国公债因该国非欧元区国家,且英国央行透过公债购买计划来提振受困经济的做法而获益.

投资者看似在如何对欧盟峰会作出反应的问题上无所适从--此次峰会对欧元存亡至关重要--英债早盘上扬,稍後回吐涨幅并转跌.

尽管核心公债下挫,全球股市上扬,策略师表示,欧元区何时以及如何解决危机尚存在很大的不确定性.

现货市场方面,10年期英债收益率上涨2个基点,报2.16%,其较可比德债收益率利差缩窄约10个基点至2个基点.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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